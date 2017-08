© afp

Säit Mëtt Juli huet sech d'Zuel vun de Leit, déi aus den USA iwwert déi kanadesch Grenz komme fir Asyl ze sichen, verdräifacht. E Fotograf vun der AFP, deen de Sonndeg de Moien um Grenziwwergang zu Lacolle am Québec war, huet eleng do iwwer 150 Leit gezielt.



Wéi d'Autoritéite mellen, kommen déi meescht Flüchtlingen aus Haiti, mee och aus Somalia an aus dem Jemen. D'Haitianer hu just nach bis zum Enn vum Joer e geschützte Status an den USA. Dee war hinnen no dem Äerdbiewen am Joer 2010, bei deem ronn 60.000 Mënschen ëm d'Liewe komm sinn, accordéiert ginn.



E weidere Facteur ass déi strikt Awanderungspolitik vum Donald Trump, déi an de leschte Méint fir vill Onsécherheet gesuergt huet an duerch déi säit Ufank vum Joer schonns dausende vu Leit iwwert déi kanadesch Grenz gezunn huet.