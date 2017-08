© afp

Nodeems am Süde vu China zwee Schëffer anenee gerannt sinn an Palmenueleg ausgelaf ass, huet d'Metropol Hongkong staark mat der Verschmotzung vu senge Stränn a Gewässer ze kämpfen. Eelef Stränn hunn de Méindeg missen zou bleiwen, an dat trotz der extremer Hëtzt, déi d'Regioun am Moment beidelt. Um Sand leie gielzeg-wäiss Fettbätz an an der Loft hänkt e ranzege Geroch.



Obwuel d'Autoritéiten zu Hongkong soen, datt d'Substanz keng Menace fir d'Gesondheet duerstellt, warnen Ëmweltaktiviste virun de Schied un der Mieresflora a Fauna.



E puer Leit hu sech vun den Ofspärungen allerdéngs net ofhale gelooss. En 61 Joer alen Hawaiianer huet trotz dem Verbuet probéiert, op dem Palmenueleg-Teppech ze surfen. No kuerzer Zäit huet hien allerdéngs missen opginn. Sai Surfbriet ass ze rutscheg ginn. Hien hätt sech mëttlerweil un den Dreck op de Stränn gewinnt. "Ech wunne jo elo hei, ech muss mech domatter offannen. Mee ech hunn et net gär" sot de Mann.

Ëmmer erëm gi Bierger vun Dreck un déi chinesesch Südküst geschwemmt. Aktiviste beschëllege virun allem d'Autoritéiten zu Hongkong, déi näischt géint déi iwwerfëllten Deponien an d'Gewunnecht vun den Awunner, hiren Dreck einfach an d'Waasser ze geheien, maachen.