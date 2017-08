Internat.: Am meeschte gelies

Nodeems d'Bundesärztekammer d'Direktive fir d'Spende vu Blutt iwwerschafft a gelackert huet, dierfen deemnächst och Homosexueller ënner gewësse Bedéngunge Blutt spenden. Wa si 12 Méint laang kee "sexuellt Risikoverhalen" opgewisen hunn, si si dem néie Reglement no zoulässeg.



Bis ewell waren an Däitschland nieft Homosexuellen och Leit mat chronesche Krankheeten, Leit déi vun Drogen ofhängeg sinn, Prostituéiert an Leit mat dacks wiesselnde Sexualpartner op Liewenszäit gespaart. Dëst war duerch eng méi héich Ustiechungsgefor duerch HIV oder Hepatitis begrënnt ginn. Vill Betraffen hunn dëst als Diskriminéierung opgefaasst.

Nom néie Reglement sinn dës Leit allerdéngs net méi op Liewenszäit gespaart, mee ebe just nach bis ee Joer, nodeems si "d'Risikoverhalen" opginn hunn. Dëst géing kee méi héicht Risiko fir den Empfänger duerstellen.