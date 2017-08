Zanter dem Weekend ginn et ganz chaotesch Zoustänn op der Insel an d'Fligere kënnen net starten oder landen. Eleng e Sonndeg goufe 56 Flich annuléiert.

Wéinst ganz zolittem Wand vun iwwer 75 Stonnekilometer op der Küst vun der portugisescher Insel Madeira setzen dausenden Touristen den Ament op der beléifter Vakanzendestinatioun fest. Zanter dem Weekend ginn et ganz chaotesch Zoustänn op der Insel. Eleng e Sonndeg goufen nämlech 56 Flich annuléiert, dovunner concernéiert waren dunn eng 5'500 Passagéier.6 Flich waren op d'Nopeschinsel Porto Santo ëmgeleet ginn, wou manner Loft war. D'Touriste goufen du vun do aus mat Schëffer op Madeira bruecht.Leschte Meteoprevisioune soll sech d'Situatioun um Méindeg am Nomëtteg berouegen.