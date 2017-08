© RPN / Domaine public

Op engem Camping zu Vienne (bei Lyon) am franséischen Departement Isère goufen e Méindeg den Owend 8 Jugendlecher vum Blëtz getraff.Ee vun deene Jonken hat en Häerzstëllstand, wéi d'Rettungsequippen op der Plaz ukomm sinn. Dee Jugendleche vu 15 Joer gouf mat uerge Verbrennungen an e Spidol op Tours transportéiert. Wéi et vun der zoustänneger Prefecture heescht, wier hien an engem ganz kriteschen Zoustand.Weider siwe Jugendlecher koume fir eng Kontroll an d'Klinik, déi meescht vun hinnen hate Problemer mat den Oueren.Et huet sech ëm e Grupp vu 16 Persoune gehandelt, déi tëscht 13 a 17 Joer al waren. Si sollte während enger Woch u Vakanzenaktivitéiten deelhuelen.