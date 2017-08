No enger Woch, déi dominéiert war vu Gewalt, sinn en Dënschdeg a Kenia iwwer 19 Millioune Leit opgeruff, en neie President an en neit Parlament ze wielen. Et gëtt mat engem Kapp-u-Kapp-Rennen tëscht dem President Kenyatta an dem fréiere Premier Odinga gerechent.Fir en zweete Wahltour ze evitéieren, muss de Wahlgewënner iwwer 50% vun de Stëmme kréien an op d'mannst 25% an der Halschent vun all de Regiounen a Kenia.Kenia gëllt als e gréisstendeels stabille Staat, och de Wahlkampf ass gréisstendeels friddlech verlaf.En Dënschdeg sinn iwwer 180.000 Sécherheetsbeamten am Asaz. Nieft dem Parlament an dem President ginn och nei Gouverneuren, Senateuren a Vertriederinne vu Fraebeweegunge gewielt. Dausende vun Observateuren sollen den Oflaf vun de Wahle kontrolléieren. Et gëtt gefaart, dass et zu brutalen Affrontementer kéint kommen. Bei de leschte Wahlen am Joer 2007 waren iwwer 1.000 Mënschen ëm d'Liewe komm.Am Virfeld vun de Wahlen huet de fréieren amerikanesche President Obama en Appell un déi politesch Responsabel vum Land gemaach, dofir ze suergen, dass de Vott friddlech iwwert d'Bühn geet an dass de Wëlle vum Vollek respektéiert gëtt.