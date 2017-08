Hie kéint keng komplett Entwarnung ginn. Elo géif et virun allem och drëms goen, Produite wéi Nuddelen, Mayonnaise an Eeërzaloten ze ënnersichen. Den däitschen Agrarminister huet an deem Kontext eng europawäit Enquête gefuerdert. Et misst a ganze Europa gecheckt ginn, ob eventuell kriminell Aktivitéiten hannendru stiechen.Antëscht ass sech de Skandal och op Frankräich a Groussbritannien am Gaangen auszebreeden. Wéi bekannt gouf, si kontaminéiert Eeër aus Holland och un zwee Liewensmëttelbetriber am Weste vu Frankräich geliwwert ginn. Deen ee Betrib soll 30.000 Eeër krut hunn, deen aneren 200 Tonnen Eegiel, sou de Porte-parole vum franséischen Agrarministère.Bei eisen däitschen Nopere sinn, mat Exceptioun vu Sachsen, all d'Bundeslänner betraff. De Christian Schmidt erwaart sech eng enk Zesummenaarbecht mat der Belsch an Holland souwéi séier Informatiounen a voll Transparenz, wéi hien am Interview bei Antenne Bayern sot. Däitsch Beamte solle sech an Holland an an d'Belsch deplacéieren, fir sech op der Plaz selwer iwwert d'Enquêten ze informéieren.An der Belsch ass eng hefteg Debatt iwwert de Krisemanagement ausgebrach, nodeems déi zoustänneg Autoritéite fir d'Liewensmëttelsécherheet matgedeelt haten, schonn Uganks Juni vun engem éischte Verdachtsfall gewosst gehat ze hunn.