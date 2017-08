Tragesch Decouverte an engem Haus an Italien. Duerch déi vill Bränn, déi et den Ament an Italien ginn, sinn zwou Frae ëm d'Liewe komm.

© AFP Archivbild

Während Läschaarbechten an engem Haus zu Tivoli, an der Géigend vu Roum, hunn d'Pompjeeën déi zwou Läiche fonnt. Et huet sech ëm eng Fra vun 92 Joer gehandelt an hir 68 Joer al Duechter. E Mann koum mat enger Dampvergëftung an d'Spidol.E Méindeg war en 84 Joer ale Mann wéinst uergen Brandverletzungen gestuerwen. Hie war e Sonndeg op sengem Grondstéck vun de Flamen iwwerrascht ginn.Zanter Wochen halen am Süde vun Italien an op Sizilien Bëschbränn d'Pompjeeën op Trapp. Well et zanter Wochen op ville Plazen net méi gereent huet, sinn sech d'Bränn am Gaangen ëmmer weider méi auszebreeden.Dobäi kënnt eng extrem Dréchent. Fir d'Regiounen Latium an Umbrien huet déi italienesch Regierung an tëscht den Noutstand ausgeruff. Vill Gemengen hunn Restriktioune fir de Konsum vun Drénkwaasser decidéiert.