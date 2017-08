Dee bewaffnete Grupp, deen eng Militärbase ugegraff hat.

De President Maduro an de Verdeedegungsminister Lopez.

Dosende vun Internetsäite, virun allem vun Administratiounen, goufen am Venezuela Zil vun enger Cyberattack. Een Hacker-Kollektiv huet e Méindeg ënner anerem d'Internetsäite vun der Regierung, dem Ieweschte Geriichtshaff an der Wahlkommissioun attackéiert. Awer och privat Entreprisë wéi eng Telekommunikatiounsfirma ware betraff.Mat hirer Aktioun wollten d'Hacker een arméierte Grupp ënnerstëtzen, deen e Sonndeg eng Militärbase ugegraff hat. De President Nicolás Maduro sot, dass dës Attack op de Kont vun auslännesche Muechte géif goen. Déi Responsabel dovun hu vun enger legitimmer Rebellioun vun der Arméi geschwat. Op Twitter huet den Hacker-Grupp de Message gedeelt, dee si op déi gehackte Websäite gestallt hunn, dorënner en Extrait aus dem Charlie Chaplin sengem Film "The Great Dictator".Am Venezuela dominéiert donieft weiderhin de Chaos. Dat demokratesch gewielte Parlament wiert sech weiderhin dogéint, säi Pouvoir ewechgeholl ze kréien. Deputéiert vun der Oppositioun koumen e Méindeg zesummen an hunn eestëmmeg decidéiert, dass déi nei gewielte Verfassungskommissioun vum President Maduro net legitim ass. Domat wieren och all d'Decisiounen, wéi zum Beispill d'Destitutioun vun der kritescher Procureure Générale Luisa Ortega, illegal. Membere vun der Verfassungskommissioun hunn no Donnéeë vun der Oppositioun d'Parlament gestiermt. Deputéiert hunn op Twitter Fotoe publizéiert, op deenen ee Grupp vu Leit am Plenarsall ze gesi war, dorënner d'Presidentin vun der Verfassungskommissioun.