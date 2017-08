An Ëmfroen ass d'Credibilitéit vum US-President net terribel héich an nach just 38% vun de Leit sinn zefridde mat Donald Trump.

Den US-President Donald Trump ass bekannt dofir, de Medien gär Fake News ze reprochéieren, op där aner Säit zweiwelen awer och déi meescht Amerikaner un der Wourecht vun deem, wat hire President seet.Aus enger Ëmfro vu CNN geet ervir, dass dräi Véierel vun den Amerikaner deene meeschte Matdeelunge vum Wäissen Haus mësstrauen. Ball all Drëtte gleeft absolut näischt vun deem, wat dem Trump seng Administratioun erausgëtt.Souguer ënnert de Republikaner huet nëmmen all Zweete Vertrauen an dem Donald Trump seng Aussoen.Och déi aner Resultater vun den Ëmfroen iwwert den US-President sinn éischter desastréis. Sechs vun zéng Amerikaner halen den Donald Trump fir onéierlech an net credibel. Knapp siwe Méint no senger Vereedegung waren nach just 38% vun de Leit zefridde mat senger Aarbecht, wat een neien Déifpunkt duerstellt.