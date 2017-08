© RTL-Archiv

Dat klengt Meedchen a säi Brudder vun dräi Joer souzen hannen am Auto an hire Kannersëtzer, wéi d'Mamm e Méindeg den Owend an de Kreesverkéier eragefuer ass.D'Meedchen huet wahrscheinlech selwer d'Dier opgemaach an de Brudder huet et de Gurt lass gemaach gehat. Doropshin ass d'Kand aus dem Auto op d'Strooss gefall.Een Automobilist hannendru konnt am leschte Moment bremsen.D'Kand gouf méi uerg um Kapp an um Uewerkierper blesséiert. Et gouf direkt an ee Spidol op Mannheim transportéiert.Och de Brudder an d'Mamm goufen ënner Schock ageliwwert.