D'Amerikaner géingen d'Effete vum Klimawandel elo scho spieren, zitéiert d'New York Times aus dem nach net verëffentlechen Regierungsrapport. D'Duerchschnëttstemperaturen an den USA hunn deem Bericht no staark zougeholl. Déi lescht Joerzéngte wieren déi wäermst zanter 1'500 Joer gewiescht.



D'Analys, déi all 4 Joer erauskënnt, gouf bis ewell nach net vun der Regierung fräi ginn. Wéi d'New York Times schreift, widdersprécht de Rapport den Aussoen vum US-President Donald Trump an senger Regierung, déi jo behaapten datt de mënschlechen Afloss op de Klimawandel ongewëss wier.