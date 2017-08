Stied wéi Chicago, New York an Los Angeles, sougenannten Sanctuary Cities, weigere sech mat den Autoritéiten zesummen ze schaffen, fir illegal Immigranten ze fannen a fest ze huelen. D'Regierung dréit domat, hinnen d'Subventiounen fir d'Equipement vun der Police ze sträichen.



De Buergermeeschter vu Chicago hat d'Kloe schonn de Weekend ugekënnegt an se e Méindeg agereecht. Hien huet vun enger kontraproduktiver Politik vun der US-Regierung geschwat. Et wéilt een ëmmer eng Stad bleiwen, déi Mënschen wëllkomm heescht - sot hien dem Noriichtesender CNN.

Den US-Justizminister Jeff Sessions huet dës Decisioun staark kritiséiert. Et wier ganz einfach: d'Stied missten sech un d'Gesetzer halen oder op Steiergelder verzichten.