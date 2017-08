© afp

D'Vereente Natioune warne virun engem Vëlkermord an der Zentralafrikanescher Republik. Déi jéngst Gewalt wier e fréien Alarm fir e Genozid, sot den UNO-Nouthëllefskoordinateur O'Brien zu New York no senger Rees an der Regioun.



Eleng dëst Joer hunn dem O'Brien no 180.000 Mënsche wéinst Gewalt misste flüchten. Alles an allem wiere méi wéi eng hallef Millioun Mënschen aus der Zentralafrikanescher Republik verdriwwe ginn. D'Halschent vun der Bevëlkerung wier op Iessenshëllef ugewisen.



Et géing d'Gefor bestoen, datt sech d'Noutsituatioun nach weider géing verschäerfen, huet den O'Brien nach betount.

An der Zentralafrikanescher Republik hunn 2013 nom Stuerz vum chrëschtleche President Bozizé moslemesch Rebellen d'Muecht iwwerholl. Zanterhier bekämpfe sech chrëschtlech a moslemesch Milizen. Bei Massakere goufen dausende Mënschen ëmbruecht.