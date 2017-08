D'Police vu London sicht no engem Jogger, deen eng Fra am Mee dëst Joer virun en Bus gestouss hat. De Virfall gouf vun enger Iwwerwaachungskamera opgeholl.

© AFP Archivbild

Scotland Yard huet de Video en Dënschdeg verëffentlecht, an deem ze gesinn ass, wéi en Jogger op enger Bréck am Weste vu London op eng Frae duerleeft, déi em entgéint kënnt, an se mat béiden Hänn op d'Strooss stéisst. E Bus dee grad gefuer koum, konnt mat Zäit auswäichen an d'Fra gouf nëmmen liicht blesséiert. De Bus huet de Kapp vun der Fra ganz knapp verfeelt.



Bal eng Véirel Stonn no der Attack soll de Mann nach emol iwwer d'Bréck gelaf sinn, déi Kéier an déi aner Richtung. D'Affer hätt souguer reagéiert, ma de Mann wier weidergelaf.



Elo gëtt nom Täter gesicht.