Knapp 16 Joer no der Terrorattack op de World Trade Center zu New York, sinn nach ëmmer iwwer 1.000 Affer net identifizéiert.

© AFP Archivbild

Elo gouf ee vun den Affer identifizéiert, dat deelen déi amerikanesch Medien mat. Et ass déi éischt Identifikatioun an 2 Joer an déi 1'641. Victime déi identifizéiert gouf.



Am Ganze koumen deemools iwwer 2'700 Leit ëm d'Liewen. De Büro vum Geriichtsdokter versicht nach ëmmer all d'Affer identifizéiert ze kréien.