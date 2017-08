© AFP

"Mir solle Journalisten net op Basis vun absurden an irrelevante Virwërf de Mond verbidden", dat huet de Ruhani en Dënschdeg op de soziale Medien geschriwwen. Vill méi soll een hinnen méi Fräiheeten ginn, am Géigenzuch awer och e vertrauensvollen Ëmgang mat dëse Fräiheeten erwaarden.Den Ruhani huet donieft och 17 vun den 18 Memberen vu senger zukünfteger Regierung presentéiert. Et gëtt keng grouss Changementer a virun allem keng Fraen. De President ass am Mee zeréckgewielt ginn an steet zanterhier an der Kritik, datt e soll refuséiert hunn Fraen als Minister ze noméieren.