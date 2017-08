© afp

© afp

© afp

© afp

De Fall vum net arméierten, schwaarzen Teenager Michael Brown, dee virun dräi Joer ouni Grond vun engem Polizist erschoss ginn ass, huet zanter hier grouss Kreesser gezunn. Net nëmmen zu Ferguson, mee duerch ganz Amerika si Protester an Demonstratiounen iwwert Rassismus am ëffentlechen Déngscht lass gaangen an d'Beweegung "Black Lives Matter" ass an d'Liewe geruff ginn.De Brown wier viru kuerzem 21 Joer al ginn. Dräi Joer no der Dot ass zu Ferguson nach villes beim Alen. An awer wäert et wuel ni méi esou sinn, wéi et virdru war. D'Protester, déi sech zum Deel nach bis haut fortsetzen, hu vill Leit aktivéiert an opgerëselt, während aner Leit am léifste vergiesse géingen, wat geschitt ass. Et kënnt den Androck vun zwou Parallelwelten op, an déi d'Awunner vu Ferguson sech andeelen.De republikanesche Buergermeeschter James Knowles, deen 2014 all Verantwortung iwwert dem Brown säin Doud an den Autoritéiten hiren Ëmgang mat de Protester ofgewisen hat, gouf am Fréijoer erëm gewielt, obwuel zwee Drëttel vun den Awunner vu Ferguson Afroamerikaner sinn. "Ferguson ass eng super Plaz fir ze wunnen, ze schaffen a Spaass ze hunn" esou de Buergermeeschter iwwert d'Stad, déi 21.000 Awunner zielt.Den Knowles nennt d'Evenementer vun 2014 bedauernswäert, mee et wier et leed, driwwer ze schwätzen. Natierlech hätt ee Feeler gemaach, mee d'Verhale vum Polizist Darren Wilson, dee fir den Doud vum 18 Joer ale Brown verantwortlech ass, hätt net dozou gehéiert. "Vill vun eis hunn e gutt Verhältnes zu de Beamten, anerer eben net."De verantwortleche Polizist ass vun engem Geriicht fräi gesprach ginn, well hien den onbewaffenten Teenager aus "Noutwier" erschoss hätt. Datt Ferguson esou vill negativ Press krut hätt, wier einfach nëmmen en onglécklechen Zoufall gewiescht. "Wann de Michael Brown nëmmen e puer Meter an déi aner Richtung gelaf wier, da wier en am Nopeschduerf erschoss ginn", esou de Buergermeeschter vu Ferguson, den James Knowles.Den neie Chef vun der Police vu Ferguson wéist allerdéngs, datt et och anescht geet. Den Delrish Moss, deen sech am Mee géint 53 aner Kandidaten duerchgesat huet, ass den éischten Afroamerikaner an der Geschicht vun der Stad, deen dës Positioun huet. Am Géigendeel zum Buergermeeschter ignoréiert de Moss net, datt Ferguson Problemer huet: "Et ass extrem wichteg, datt mer net do virdrun zeréckschrecken."Nom Michael Brown sengem Doud huet den US-Justizministère d'Verwaltung vu Ferguson am Joer 2014 gepréift a festgestallt, datt de Rassismus bei den Autoritéiten déif verwuerzelt wier. Reforme goufen ugeuerdent. Wéi gutt dës Reformen an enger Zäit, an där en US-President Polizisten ëffentlech dozou oprifft, méi Gewalt géint Verdächteger unzewenden, tatsächlech gräife wäerten, ass mat Sécherheet a Fro ze stellen.