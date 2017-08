Géint 6 Auer Lokalzäit wier d'Äerd gerutscht, mellt d'Agence Xinhua. Extrem Wiederkonditiounen hunn dozou gefouert, datt op verschiddene Plazen an der Regioun zu Äerdrutsche koum. An der Regioun Puge gouf e klengt Duerf ënnert dem Buedem begruewen. Dobäi sollen op d'mannst 24 Persounen ëm d'Liewe komm sinn, 4 goufen der blesséiert an eng Persoun gëllt nach als vermësst.Vun der Regierung heescht et, datt 71 Haiser a ronn 5 Kilometer Strooss Affer vum Äerdrutsch goufen.