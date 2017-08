Vill Awunner aus der Regioun si während dem Biewen op d'Stroosse gelaf. © AFP

Mat bis zu honnert Doudeger an e puer dausend Blesséierter rechent déi chinesesch Regierung no de schwéieren Äerdbiewen an der Provënz Sichuan. Éischte Meldungen no wieren Haiser a sech zesummegefall, och an engem grousse Supermarché sollt et Affer ginn hunn. D'Regierung rechent mat 130.000 Haiser, déi vum Äerdbiewe beschiedegt goufen.Den Zentrum vum Biewe louch an der Géigend vun der Provënzhaaptstad Chengdu. Aktuell wieren eng 600 Leit vun de Rettungsdéngschter am Asaz.Ënnert den Affer, déi bis elo gebuerge konnte ginn, waren och 5 Touristen.