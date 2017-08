E puer Stonnen no der Warnung vum US-President Donald Trump viru weidere Provokatiounen huet déi nordkoreanesch staatlech Noriichtenagence bekannt ginn, dass et konkret Pläng ginn, Mëttelstreckerakéiten op Territoiren ronderëm d'Insel Guam am westpazifeschen Ozean ze schéissen. Soubal de President Kim Jong Un säin Accord gëtt, géif dëse Plang an d'Realitéit ëmgesat ginn, heescht et vu Pjöngjang.Den Donald Trump hat do virdrun annoncéiert, dass d'USA op weider Provokatioune vu Säite vun Nordkorea "mat Feier a Roserei" ("with fire and fury") géifen äntweren. Et wier eng Reaktioun, wéi d'Welt se nach ni gesinn hätt, sou den US-President.No Informatioune vun den USA a Japan wier de Regime vum Kim Jong Un an der Lag, seng Rakéite mat Miniatur-Atomsprengkäpp ze equipéieren.Wéi d'Washington Post en Dënschdeg gemellt huet, géif dëst och mat Interkontinentalrakéite funktionéieren. Nordkorea soll no Informatioune vum Geheimdéngscht DIA (Defense Intelligence Agency) bei sengem Programm vill méi séier virukomm sinn, wéi bis ewell ugeholl. De Konflikt mat dem kommunistesche Land gëllt den Ament als dee geféierlechsten op der Welt.