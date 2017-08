12 Staaten, dorënner Brasilien, Argentinien, Kanada, Mexiko an Uruguay, hunn "de Broch vun der demokratescher Uerdnung am Venezuela" veruerteelt.

De President vum Venezuela, Nicolas Maduro

Vertrieder vun deenen 12 Länner koumen en Dënschdeg fir eng Krisesëtzung zu Lima beieneen. Si hu festgehalen, dass d'Verfassungskommissioun an hir Decisiounen net unerkannt ginn. Dogéint hunn déi eenzel Staaten dem Parlament am Venezuela, dat vun der Oppositioun dominéiert gëtt, hire Support zougesot.No där siwe Stonne laanger Reunioun hunn d'Ausseminister an d'Diplomaten an der peruanescher Haaptstad eng Deklaratioun publizéiert. Si kritiséieren doranner, dass d'Bierger keen Accès zu fräie Wahlen hunn a politesch Géigner verfollegt ginn.En Dënschdeg hat de Militär den Deputéierte vun der Oppositioun de Wee fir an d'Parlament verspaart. Duerno koum déi nei gewielte Verfassungskommissioun am Plenarsall fir eng Sëtzung beieneen. De Vizepresident vum Parlament huet seng Angscht zum Ausdrock bruecht, dass d'Land virun enger haarder Diktatur steet.