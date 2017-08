Virun engem Geriicht an England ass dëse Mëttwoch den Optakt vum Prozess ëm d'Katastroph am Hillsborough-Stadion viru gutt 28 Joer.

15. Abrëll 1989 zu Sheffield: Polizisten droe blesséiert Supporter aus dem Stadion

Während dem Match zu Sheffield tëscht dem FC Liverpool an Nottingham Forest de 15. Abrëll 1989 war eng Massepanik ënnert de Spectateuren ausgebrach.96 Mënsche koumen deemools ëm d'Liewen. 766 Persoune goufe blesséiert.Dräi Polizisten, ee Jurist an ee fréiere President vum Footballclub Sheffield Wednesday musse sech veräntweren. Hinne gëtt reprochéiert, d'Sécherheetsvirschrëften net respektéiert an d'Enquêten no der Katastroph behënnert ze hunn.