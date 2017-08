10 Stonnen no engem Äerdbiewen am Südweste vu China gouf een zweet Biewen am Nordweste vum Land registréiert.

An der Provënz Sichuan ass d'Zuel vun den Doudegen op 13 geklommen. 175 Persoune goufen engem leschte Bilan no blesséiert.Beim zweete Biewe goufen d'Leit am Schlof iwwerrascht. Dat éischt Biewen war mëttes kuerz no 15 Auer Lokalzäit.D'Stäerkt vun de Secoussë louch bei 6,6 op der Richterskala.Och zwee auslännesch Touriste goufe blesséiert. Ee Fransous vun 18 Joer gouf vun engem décke Steen getraff an uerg un deenen zwee Bee blesséiert. Eng Kanadierin gouf liicht um Kapp verwonnt.Et gëtt och mat groussem Materialschued gerechent. D'Autoritéite ginn dovun aus, dass bis zu 130.000 Haiser beschiedegt goufen. Betraff war de Bezierk Jiuz-Haigou an dem dee bekanntsten Nationalpark vum Land läit. Mat senge ville Séie gehéiert dëse Park zum Unesco-Weltkulturierwen an ass besonnesch bei Touriste beléift.Net wäit ewech vun dëser Plaz hat et am Joer 2008 ee Biewe mat enger Stäerkt vun 8 op der Richterskala ginn. Deemools koumen 87.000 Mënschen ëm d'Liewen.