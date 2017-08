© AFP

🔴 Incident à Levallois Perret : intervention de #Police en cours. Un véhicule est recherché — Préfecture de police (@prefpolice) August 9, 2017

Éischten Informatiounen no goufe 6 Leit blesséiert, dorënner 2 méi uerg. Dat melle franséisch Medien.De Chauffer ass geflücht. Nom Auto, engem schwaarze BMW, géif den Ament gesicht ginn.D'Police am Département Hauts-de-Seine geet dovun aus, dass de Chauffer express an de Grupp gerannt ass. De Buergermeeschter Patrick Balkany huet an engem éischten Interview virun der Press betount, dass den Auto mat héijer Vitesse op d'Leit duergefuer wier.Et hätt sech bei den Zaldoten ëm Membere vun der Anti-Terror-Missioun "Sentinelle" gehandelt, déi a ville franséische Stied patrouilléieren. Si stoungen zum Zäitpunkt vun der Attack virun enger Kasär am Zentrum vu Levallois.D'Unitéit "Sentinelle" gouf no den islamistesche Attentater op "Charlie Hebdo" an de jiddesche Supermarché am Januar 2015 zu Paräis an d'Liewe geruff. D'Zaldoten bewaachen ënner anerem Synagogen, Fluchhäfen, Garen an Touristenattraktioune wéi Muséen oder den Eiffeltuerm.An de leschte Méint sinn déi franséisch Sécherheetsunitéiten ëmmer nees an d'Viséier vun esou Attacke geroden. Eréischt e Samschdeg hat een Agresseur beim Eiffeltuerm e Messer gezunn an "Allah ass grouss" gejaut. E puer Zaldoten op Patrull konnten hien immobiliséieren an de Mann, een a Mauritanien gebuere Fransous, koum an d'Psychiatrie.