An Australien soll d'Vollek an Zukunft iwwer eng Zort Bréifwahl iwwert d'Bestietnis fir jiddereen decidéieren.

Nächste Mount sollen all d'wahlberechtegt Australier e Bréif kréie mat der Fro: Soll d'Gesetz geännert ginn, fir datt gläichgeschlechtlech Koppelen sech bestuede kënnen?Ëmfroen no gëtt et eng kloer Majoritéit déi dofir ass. D'Resultat vun der Ofstëmmung per Bréif wier allerdéngs net definitiv, d'lescht Wuert huet d'Parlament. Eng definitiv Decisioun soll nach dëst Joer geholl ginn.