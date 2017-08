E fréieren israeleschen Zaldot sëtzt seng Strof an engem Militärprisong of. Den 21 Joer ale Mann war wéinst Doudschlag zu 19 Méint veruerteelt ginn.

Hien hat am Mäerz zejoert e palestinenseschen Attentäter erschoss, dee schonn blesséiert um Buedem louch. E palestinensesche Mataarbechter vun enger israelescher Mënscherechtsorganisatioun hat d'Dot per Video festgehalen.De Fall hat weltwäit fir Opreegung gesuergt an an Israel eng hefteg Kontrovers ausgeléist.