Caritas Lëtzebuerg hat een Ament e Büro an Nordkorea (09.08.2017) 2013 an 2014 war Lëtzebuerg ee vun den net-permanente Membere vum UN-Sécherheetsrot.

Et wollt ee sécherstellen, datt d’Liewensmëttel och op der richteger Plaz ukommen. Wéi Lëtzebuerg net méi am Sécherheetsrot war, wier d’Vertrauen net méi do gewiescht fir sécherkënnenzestellen, datt d’Hëllef och do ukënnt, wou se soll. Nordkorea hätt och gefuerdert op d'mannst eng Millioun Dollar u finanziellen Hëllefen ze kréien, fir datt d’Lëtzebuerger Hëllefsorganisatioun weider am Land kéint hëllefen. Doropshin hätt ee sech zréckgezunn.Fir de Lëtzebuerger Ausseminister Jean Asselborn misst sech d’ Situatioun sur place drastesch änneren, fir dat een de Leit anstänneg kéint hëllefen. Den Openthalt an Nordkorea wier eng ganz speziell Situatioun gewiescht. D’Stroosse wiere gréisstendeels ëmmer eidel gewiescht, Leit hätt ee kaum begéint.