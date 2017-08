© AFP

Sou eng Rhetorik géif engem Suergen an Angscht maachen, sou de Minister e Mëttwoch den Owend am Interview um ZDF. Den Donald Trump hat do virdru gesot, dass ee mat Feier a Roserei géif op déi nordkoreanesch Menace reagéieren.Nordkorea huet sech iwwerdeems wéineg beandrockt gewise vun deene rezenten Äusserunge vum US-President. Wéi et vum nordkoreanesche Militär heescht, hätt den Donald Trump nees vill Dommheete vu sech gelooss a wier sech dem Eescht vun der Situatioun absolut et bewosst. Ee sachlechen Dialog wier mat sou engem Personnage net méiglech an dat géif dem nordkoreanesche Militär zimlech op d'Nerve goen, heescht et an enger Deklaratioun.Och de Lëtzebuerger Ausseministerhuet sech e Mëttwoch am RTL-Interview besuergt gewisen iwwert dem Donald Trump seng Reaktioun. Hien hofft eegenen Aussoen no, dass d'USA rouege Kapp behalen an zum Beispill den US-Ausseminister Rex Tillerson sech kann duerchsetzen, an d'Situatioun nees berouegen.Nom US-President huet allerdéngs och elo deden Toun am Atomsträit mat Nordkorea verschäerft. Dat kommunistescht Land wier den USA a sengen Alliéierten militäresch däitlech ënnerleeën. Hien huet Nordkorea virun all méiglechen Aktivitéiten gewarnt, déi een Enn vum Regimme an een Enn vum Vollek kéinte bedeiten. Den Jim Mattis huet d'Regierung zu Pjöngjang opgeruff, d'Entwécklung vun atomare Waffen ze stoppen.De südkoreanesche Sécherheetsrot kënnt iwwerdeems en Donneschdeg fir eng Drénglechkeetssëtzung beieneen, fir iwwert de Konflikt mat Nordkorea ze beroden.