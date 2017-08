Am ëmstriddenen Atomkraaftwierk Fessenheim ass et bei Aarbechten zu enger Pann komm.

Internat.: Am meeschte gelies

© afp

E Kabel vun engem Chantier soll wéi et schéngt verhënnere kënnen datt d'Schleis vum radioaktiven Beräich vum Reakter 1 zou geet. Schonn leschte Freideg koum et zu dësem Virfall. En hätt awer keng Auswierkung op d'Sécherheet vun der Anlag gehat, seet de Bedreiwer.Ëmweltschützer gesinn d'Atomkraaftwierk vu Fessenheim jo scho laang als Sécherheetsrisiko. De Reakter 1 war schonn am Juli fir e puer Wochen gestoppt ginn, fir d'Anlag ze kontrolléieren.