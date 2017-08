© afp

Engem Porte Parole vun der Arméi no sollen di dräi Männer Mëtt Juni bei enger Messerattack an der Alstad vu Jerusalem eng israelesch Polizistin ëmbruecht hunn. D'Police huet d'Männer erschoss.Israel sëtzt dës Moossnam fir Haiser a Wunnengen vun Attentäter ze zerstéieren an der läscht ëmmer méi an, fir d'Leit ofzeschrecken. Kritiker bezweifelen allerdéngs datt dëst wierklech eppes bréngen soll.