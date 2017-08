Bei Protester no der Parlamentswahl am Kenia huet d'Police e Mëttwoch op d'mannst 5 Leit erschoss.

D'Beamten hätten an all de Fäll an Noutwier gehandelt, huet d'Police erkläert.D'Auszielung vun de Stëmmen geschitt an engem Klima vun akuter politescher Spannung. Nodeems praktesch all d'Stëmmen ausgezielt goufen, louch den aktuelle President Kenyatta e Mëttwoch nach däitlech viru sengem Géigner Odinga. Den Oppositiounsleader huet vu Bedruch an enger krimineller Hackerattack op de Wahlsystem vum Land geschwat.