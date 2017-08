Lëtzebuerg iwwer d'Situatioun a Venzuela / Roy Grotz



eDen autokrateschen Pouvoir vum President Maduro am Venezuela ze festegen, dorop leeft d'Meenung vu Kritiker vun deem Politiker eraus, wa si d'Creatioun vun der Assemblée Constituante kommentéieren. Zu dausenden flüchten d'Leit aus dem Land an Direktioun Kolumbien, de President an aner wichteg Persounen koumen op d'Sanktiounslëscht vun den USA, Konten a Verméigen goufen agefruer. Och Lëtzebuerg ass alles wéi net begeeschtert, wat a Venezuela geschitt, wou Honger a Misère un der Dagesuerdnung vum Vollek sinn

Dat schreift den Ausseminister Asselborn an enger Reaktioun op eng parlamentaresch Fro vum CSV-Deputéierten Laurent Mosar.Wéi et heescht géif een d'Decisioun, fir d'kontestéiert Assemblée Constituante mat sengen 545 Delegéierten ze schafen, bedaueren, well dëst neit Organ d'venezolanescht Vollek net adequat kéint vertrieden. D'Lëtzebuerger Regierung geet esouguer nach méi wäit a seet, datt de Pouvoir vun dëser Assemblée esou grouss wier, datt dëst nëmmen nach kéint zu méi Gewalt, Spannungen, Trennungen an zu méi Misère vum Vollek bäidroen.D'EU, grad wéi eng Dosen amerikanesch Staaten, déi zu Lima beieneen waren, kennen dësen Alibi-Gremium dann och net un. Lëtzebuerg alignéiert sech un der Positioun vun der EU, wou virun 8 Deeg gefuerdert gouf, fir dës Assemblée ze suspendéieren - dat ass jo net geschitt an d'onkamoud Procureure Générale Luisa Ortega gouf ewell vun deem Gremium ofgesat.Dem Lëtzebuerger Ausseminister no, misst et zu enger negociéierter Léisung tëscht der sozialistescher Regierung Maduro an der Oppositioun kommen.Lëtzebuerg setzt sech dann och gär fir en neien Mechanissem vun Dialog an, dat via d'Ambassade am Nicaragua. Bannent der EU setzt sech de Grand-Duché derfir an, datt e Grupp vu Länner gegrënnt gëtt, dee sech als "Frënn vum Venezuela" gesäit, an déi dann als Vertrauens-Interlocuteuren vun der Regierung Maduro an der Oppositioun ugesinn ginn.Sanktiounen, wéi se d'USA géint Caracas decidéiert huet, hält Lëtzebuerg als verfréit, wëll dëst nëmmen als Propaganda-Mëttel vum Maduro kéint geholl ginn. Wann de Pouvoir géif humanitär Couloiren zouloossen, ass d'EU och prett dem gebeidelte venezolanesche Vollek ze hëllefen - och dës Mesure supportéiert de Grand-Duché via d'Stëmm vum Ausseminister.