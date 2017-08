© afp

Wéi d'Police bericht, ass de Bus op enger beléifter Akafsstrooss an ee Geschäft gerannt. Zwou Persounen hu missen vun de Pompjeeën aus den ieweschten Deck gebuerge ginn. De Buschauffer huet missen an d'Klinik ageliwwert ginn. 6 Persounen aus dem Bus goufen op der Plaz versuergt.Informatioune vun enger Zeien no, soll de Chauffer vu sech gewiescht sinn, ier de Bus an d'Geschäft gerannt ass. Deemno kann de Chauffer sech och un näischt méi erënneren.Eng weider Fra soll vir am Bus ageklemmt gi sinn an huet vun den Autoritéite misse gebuerge ginn.