Schlëmm Wiedere goufen et en Donneschdeg den Owend iwwert dem Norde vun Italien. Et sollen eng ganz Partie Blesséierter ginn.

© AFP Archivbild

En Donneschdeg de Mëtteg scho gouf bei Venedeg eng Fra vun engem Bam getraff a schwéier blesséiert. Am Nordoste vum Land ass iwwerdeems d'Stroumversuergung zesummegebrach, 70.000 Stéit souzen am Däischteren. Och den Zuchtrafic war betraff. Verschidden Zich haten e puer Stonne Retard.Am südlechen Deel vun Italien ass donieft keng eenzeg Drëps Ree gefall. Et dominéier weiderhin extrem Temperaturen, wouduerch d'Gefor vu Bëschbränn weider klëmmt.