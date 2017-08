© AFP

Dat gréisste Feier ass an der Géigend vun der Stad Abrantes am Zentrum vum Land ausgebrach. Et gëtt gefaart, dass duerch dee staarke Wand an Temperature bis 39 Grad, déi bis e Sonndeg gemellt sinn, sech d'Bränn nach méi séier ausbreeden. Wéi et vun den zoustännegen Autoritéiten heescht, wier ee wäit dovunner ewech, dass d'Situatioun ënner Kontroll ass.Schonn am Juni haten et schwéier Bëschbränn a Portugal ginn. Do koume 64 Mënschen ëm d'Liewen, iwwer 250 goufe blesséiert.