Dat huet een Internationaalt Team vu Fuerscher vun der Technescher Universitéit vu Wien erausfonnt. Während d'Flëss an de westlechen an nordëstlechen Regioune vun Europa am Fréijoer méi fréi wéi soss iwwert d'Ufer klammen, gëtt et un der Nordsee an op verschiddene Plazen un der Mëttelmierküst ëmmer méi spéit Iwwerschwemmungen. D'Fuerscher weisen awer och drop hin, dass de Klimawandel, nieft Bebauung, Landwirtschaft an dem Réckgang vu Bëscher laanscht Flëss oder Baachen, nëmmen ee Facteur fir Héichwaasser ass.