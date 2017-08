Zu Potsdam an Däitschland hat en Donneschdeg de Mëtteg eng jonk Fra vun 19 Joer ee Puppelchen vu 4 Méint an hir Gewalt bruecht a bis op Hannover geflücht.

D'Fra konnt en Donneschdeg den Owend festgeholl ginn. Si hat d'Mamm vum Kand, déi och nach hir zwee Jongen dobäi hat, am spéide Nomëtteg op der Strooss ugeschwat a sech ugebueden op d'Kannerkutsch opzepassen, während d'Fra hir Akeef géif an d'Haus droen. Wéi d'Mamm erëmkoum war déi jonk Fra mam Kand verschwonnen.



D'Police huet direkt eng grouss Sichaktioun mat Hënn an Helikopteren an d'Weeër geleet. Géint 20 Auer konnt si, 250 Kilometer méi wäit, zu Hannover verhaft ginn. Si soll eleng gehandelt hunn an hätt och keng Fuerderunge gestallt, sou d'Police. Iwwert d'Hannergrënn vun der Dot ass nach näischt gewosst.