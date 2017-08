© afp

De Bus ass an der Nuecht op e Freideg op enger Schnellstrooss an engem Tunnel an d'Mauer gerannt. 13 Persoune goufe blesséiert. Ënnert den Doudesaffer sollen och zwee Kanner sinn.



Wéi et vun offizieller Säit heescht, war de Bus zu Chengdu, der Haaptstad vun der Provënz Sichuan, wou et virun e puer Deeg een heftegt Biewe ginn hat, gestart. D'Leit waren ënnerwee an d'Stad Luoyang, déi gutt 1.000 Kilometer ewech läit.



D'Ongléck ass kuerz viru Mëtternuecht geschitt. Iwwer d'Onglécksursaach ass nach näischt gewosst. Et ass dat wuel schlëmmsten Accident mat engem Bus zanter 2008, wou bei engem Accident 51 Leit hiert Liewe gelooss hunn.