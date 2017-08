© AFP

Den Epizenter loung ronn 65 Kilometer südlech vun der Haaptstad Manila. Och do waren d'Secoussen nach ze spieren an haten eng Stäerkt vu 4. D'Biewen huet Panik ënnert den Awunner ausgeléist. Bis ewell ginn et keng Informatiounen iwwer Blesséierter.



Eréischt am Juni waren op den ëstleche Philippinnen duerch ee Biewen vun der Stäerkt 6,5 zwou Persounen ëm d'Liewe komm an Honnerte blesséiert ginn.