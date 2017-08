© afp

De Vëlosfuerer ass den Autoritéiten opgefall, well hien um Trottoir mam Vëlo gefuer ass an dobäi telefonéiert huet. Ewéi d'Police de Mann unhale wollt, ass hien ausfalend ginn an ass einfach weider gefuer ouni säin Telefonat ze ënnerbriechen.Eng Strooss méi weit konnt d'Police de Mann dunn zum Stoe bréngen. Doropshin huet de Mann d'Beamten nees beleidegt, huet sech geweigert seng Pabeieren ze weisen a wollt sech nees aus dem Stepps maachen.De Mann ass ëmmer méi aggressiv ginn an huet versicht ee vun de Beamten unzegräifen. De Vëlosfuerer gouf doropshi vun der Police op de Buedem geluecht. Dunn huet hie sech déi éischte Kéier kooperativ gewisen a wollt opstoe fir sech auszeweisen. Allerdéngs huet hien ewéi e stoung nees zu kierperlecher Gewalt gegraff. Nees gouf de Mann op de Buedem geluecht an déi Kéier och direkt gefesselt a festgeholl.Ee Passant, deen ze déif an d'Glas gekuckt hat, huet den Asaz gesinn an huet d'Beamte verbal ugegraff. Dësen huet eréischt opgehalen ewéi d'Police him erkläert huet wat seng Wierder fir Konsequenze kéinten hunn.Den 23 Joer ale Vëlosfuerer huet um Policebüro sech missen enger Drogekontroll ënnerzéien, wéi eng och positiv war.