D'Fra hat hiren Auto en Donneschdeg an hiren Haff geparkt, fir en do auszelueden. Den Auto stoung dobäi an engem Bierg an ass do och un d'Rulle geroden. Wéi d'Police präziséiert, gouf d'Fra ënnert dem Won ageklemmt.



Noperen hunn hunn direkt de Rettungsdéngscht alarméiert. D'Fra war awer därmoosse schwéier blesséiert, dass si spéider am Spidol verscheet ass.