En Dënschdeg gouf dunn am Goldbekkanal ee weideren Deel vun enger Läich entdeckt. Zwee Deeg méi spéit goufen op där selwechter Plaz nach zwee Deeler fonnt, an och an der Schleis am Raum Rothenburgsort ass een Deel opgetaucht.D'Police geet dovun aus, dass et sech ëm eng 48 Joer al Fra handelt, déi zanter dem 1. August vermësst gëtt. D'Resultater vum DNA-Test stinn awer nach net fest.D'Autoritéiten hunn och matgedeelt, dass si nach kee Verdächtegen am Viséier hunn. Um Freideg ware Police-Daucher nees am Goldbekkanal am Asaz, op der Sich no den aneren Iwwerreschter.