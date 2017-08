© afp

Verschidden Experten fäerte souguer, dass e Krich ausbrécht. An der Nuecht huet den Donald Trump rhetoresch weider Ueleg op d’Feier geschott an Nordkorea gewarnt: “If he does something in Guam, it will be an event the likes of which nobody has seen before, what will happen in North Korea.” Dëse Konflikt ass op eng laang Geschicht zeréck ze féieren.





USA-Nordkorea Konflikt / Reportage Max Schmitz



Historesch gesinn sinn d’Relatiounen tësche béide Länner scho laang staark belaascht. Fir dat Verhältnis verstoen ze kënnen, musse mer zeréck an d'40er Jore goen. Nom 2. Weltkrich ass déi koreanesch Hallefinsel um 38. Breedegrad opgedeelt ginn. Déi nërdlech Halschent ass der Sowjetunioun zougesprach ginn, déi südlech den USA. Dës Opdeelung, déi de Fridde garantéiere sollt, huet net de gewënschten Erfolleg bruecht, well no knapps zwee Joer ass Nordkorea an de Süden agefall an huet domat de Koreakrich ausgeléist.



Dëse bluddege Krich, dee bis 1953 dauert an wou och 85 Lëtzebuerger Zaldoten gekämpft hunn, fuerdert bal en Drëttel Affer bei der nordkoreanescher Populatioun. Formell gëtt de Krichszoustand nom Waffestëllstand net opgehuewen a verschidde Virfäll belaaschten d’Relatioun. Sou gëtt 1968 dat amerikanesch Krichsschëff USS Pueblo vun de Nordkoreaner attackéiert a saiséiert. Ee Joer drop gëtt ee Fliger vun der US Navy erofgeschoss.

Nom Enn vum Kale Krich verbessere sech d’Relatiounen virsiichteg. Zanterhier beméien sech d’US Regierunge fir d’Nordkorea drun ze hënneren Atomwaffen ze entwéckelen. Am Joer 2007 erkläert sech Nordkorea bereet fir hier Anlag Yongbyon zouzemaachen, wat awer net laang undauert. Nodeems de Kim Jong-Un an Nordkorea un d’Rudder komm ass, ass d’Staategemeinschaft nees méi beonrouegt. Trotz Kritike sinn direkt puer Mol Rakéite getest ginn, déi och Atomsprengkäpp transportéiere kéinten.



De Fait, dass 2017 an den U.S.A. eng aner Persoun un d’Muecht komm ass, déi grad wéi säi Géigespiller gären téint a militäresch Stäerkt beweise wëllt, calméiert d’Situatioun natierlech net. Elo am August ass eng amerikanesch Administratioun der Iwwerzeegung, dass d’Nordkorea tatsächlech Atomsprengkäpp entwéckelt hätt, déi op Rakéite montéiert kéinte ginn, déi esouguer den amerikanesche Kontinent erreeche kéinten.



Dës Nouvelle huet den US President dozou bruecht fir Nordkorea mat senger “fire and fury” Ried verbal ze beandrocken. Des Ausso schéngt awer, wéi den Trump elo selwer zougëtt, net déi erhoffte Wierkung gehat ze hunn. An duerfir huet en elo nogeluecht. Et wär ze wënschen, dass dës Ausernanersetzung op rhetoreschem Niveau bleift a weder Rakéiten op Guam nach op Korea géife lancéiert ginn.