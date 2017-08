Punkt fir Punkt Bankekris (11.08.2017) Gëtt d'Finanzkris dëst Joer wierklech 10 Joer al? Den Ausléiser vun dem Ganze Chaos war de Kollaps vum amerikaneschen Immobiliemarché.

De Philipp von Restorff vun der ABBL (11.08.2017)

Enn 2006 huet sech d'Immobiliekris an Amerika entwéckelt. Doduerch dass di entspriechend Immobiliekreditter a Form vu Wäertpabeieren konnte weiderverkaaft ginn waren op eemol ëmmer méi Banken a Schwieregkeeten, well sech eben esou faul Pabeieren an hire Portefeuillen haten. Dat huet sech dann am Summer-Hierscht 2007 duerch ëmmer méi Perte bei der Banke gewisen. Den Héichpunkt vun der Kris war am September 2008 um schwaarze Méindeg mat der Faillite vu Lehmann Brothers a kuerz duerno ass mam Problem Fortis an der Dexia d'Finanzkris definitiv och zu Lëtzebuerg ukomm. Wéi d'Fortis sonndes an dënschdes drop d'Dexia huet misse mat Finanzsprëtzen a Garantie vum Staat gerett ginn. De Staat huet deemools fir di zwou Banke mussen asprangen, do ass jo dacks kritiséiert ginn, dass d'Banken op Käschte vun de Steieren hu misse gerett ginn.Hei schwätze mer jo vun zwou Banken déi een net konnt fale loossen, di ganz Lëtzebuerger Ekonomie wier soss mat zesummegebrach, dofir nennt een esou Banke jo systemrelevant.D'Zuele vum Finanzministère weisen, dass d'Bankerettung net nëmme noutwendeg, mee och nach rentabel war. A vun de Participatiounen an deenen zwou Banken hu mer jo elo nach guer net geschwat, och déi kéinten haut och méi wäert sinn wéi 2008. Dës Zuelen sinn awer leider net bekannt, d'Aktie vun de Banke si jo net op der Bourse quotéiert.Et huet ee gesinn, dass eise Wirtschaftssystem vun ëmmer méi Wuesstem, an dat duerch Verscholdung an Hiewelung vu Risken, de sougenannte Leverage, Grenzen huet. An et ass jo net esou, dass zum Beispill Investitioun haut ganz ouni Verscholdung a Leverage gemaach ginn, wat ech wëll soen ass: eise System huet am Kär mengen ech net ganz vill geännert, mee an der Finanzwelt huet sech duerch Reglementatioun schonn allerhand geännert, d'Banke bekloe sech bei all Geleeënheet doriwwer.