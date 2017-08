Um Freideg koum et zu Nagold a Baden-Württemberg zu engem trageschen Accident. Eng Famill mat 2 Kanner an eng weider Persoun sinn ëm d'Liewe komm.

© afp

Den Drecksauto ass op een Auto gefall, wou 5 Leit dra souzen. Et sollt keen den Accident iwwerliewen. Policeinformatiounen no war eng Famill mat 2 Kanner am Auto. Wien dat 5 Affer ass, ass bis elo nach net gewosst.Wéi et heescht soll een technesche Feeler dozou gefouert hunn, dass de 26 Tonne schwéiere Camion ëmgefall ass. Den Drecksauto soll den Auto beim Rietsofbéien ënnert sech begruewen hunn.