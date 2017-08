© afp

Rakéiten-Expert iwwert Nordkorea / Reportage Nico Graf



Ugefang dermat, seet den Expert, datt Nordkorea keng eege Rakéiten entwéckelt huet, mä se alleguer geliwwert krut. De Robert Schmucker huet fir d'NASA geschafft an enseignéiert Rakéitentechnik. Mat engem Bléck gesäit hien, wou eng Rakéit hier kënnt. An de leschten 30 Joer hätt een nëmme Rakéite gesinn, déi se vun enger anerer Plaz kritt hunn an dann ofgeschoss hunn. Bei den neie Rakéite wär ee sech net ganz sécher, mä et wär awer wahrscheinlech, datt se déi och vu wou anescht kritt hätten, sou de Robert Schmucker. Weider seet den däitschen Expert, datt d'Donateuren Nopeschlänner oder Länner aus der eemoleger Sowjetunioun kéinte sinn. Technesch Elementer, de Motor an d'Konstruktiounsaart géingen doropper hindeiten. Fir de Robert Schmucker wär et awer kloer, datt d'Rakéiten net aus Nordkorea kéinte stamen, alleng an engem Joer hätt ee 7 verschidde Rakéiten erausbruecht.

Rakéiten misste vill getest ginn an dat an alle méiglechen Entwécklungsstadien. Dat géif daueren an et bréicht vill Knowhow - a vill Réckschléi – an et géif eben net direkt eng militäresch Optioun ginn.

De Kim a seng Rakéiten déi kéinten – wann iwwerhaapt – nëmmen déi direkt Noperschaft, wéi Südkorea a Japan, menacéieren.

Conclusioun vum Expert: wa rational gehandelt gëtt, da kann et kee Krich ginn, tëschent Nordkorea an den USA.



RTL-NEWS: USA-Nordkorea: Trump: "Militäresch Léisung géint Nordkorea ass prett"