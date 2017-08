An der Ägyptescher Hafemetropol Alexandria sinn e Freideg zwee Zich aneneegerannt. Der staatlecher Zeitung no sinn 28 Mënschen ëm d'Liewe komm.

© Twitter

Dem Gesondheetsministère no kéint d'Zuel vun den Affer nach weider an d'Luucht goen. Iwwert d'Hannergrënn vum Accident ass nach näischt gewosst. D'Zich sollen aus der Haaptstad Kairo an der Hafestad Port Said komm sinn an a Richtung Alexandria ënnerwee gewiescht sinn.