Der Police war en Auto an der Nuecht op e Samschdeg opgefall, deen ouni Luuchten ënnerwee war. D'Resultat war eng Course-Poursuite.

Wéi de Chauffer, e Jonken vu 17 Joer natierlech ouni Führerschäin, gemierkt huet, datt d'Beamten hien an Uecht geholl hunn, huet e Gas ginn a sech dervu gemaach. De jonke Mann ass de falsche Wee duerch Sense uniquen an duerch eng rout Luucht, nach ëmmer ouni Luuchte gerannt an huet um Enn den Auto stoe gelooss, fir sech ze Fouss duerch d'Bascht ze maachen.



D'Beamten hunn de Jonken kuerz drop gepëtzt. Wéi gesot hat den Automobilist kee Permis a keng Assurance um Auto. Donieft hat hien och nach Droge konsomméiert.