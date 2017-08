© AFP

Venezuela wier net sou wäit ewech an d'Leit géifen do leiden a stierwen, sou den US-President e Freideg. D'Situatioun am Venezuela huet den Trump ganz geféierlech genannt.



D'USA haten no de Wahl vun der ganz ëmstriddener neier Assemblée constituante Sanktiounen géint de Staatschef Nicolas Maduro an eng Rei aner politesch Vertrieder am südamerikanesche Land decidéiert. Caracas nennt d'Menace "verréckt".



En Telefonsgespréich mam President aus dem Venezuela huet d'Wäisst Haus iwwerdeems e Freideg refuséiert. Den Donald Trump géif mat sengem venezuelaneschen Homolog schwätzen, soubal d'Demokratie am Land nees retabléiert ass, heescht et.